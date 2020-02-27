مواجهة مصرية خالصة في نهائي عربية الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 27 فبراير 2020, 04:05 مساء
فريق الزمالك للكرة الطائرة. (أرشيفية : إنترنت)

يسدل الستار اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة على منافسات البطولة العربية للأندية في الكرة الطائرة، في نسختها الـ38، حيث تقام المباراة النهائية بين الغريمين المصريين الأهلي والزمالك.

كيف تأهل الفريقان؟ 

الزمالك فاز على كاظمة الكويتي وبنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25 / 20 ، 25 / 17 ، 25 / 15)، وفاز الأهلي بصعوبة على الأهلي البحريني بثلاثة أشواط مقابل شوطين، كانت نتائجها (25-23، 21-25، 25-18، 25-27، 15-10). 

يذكر أن الأهلي المصري توج باللقب ست مرات أعوام 1987 و2001 و2002 و2005 و2006 و2010، أما الزمالك حصد اللقب مرتين عامي 1986 و1996.

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