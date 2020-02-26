ساحرة التنس شارابوفا تعتزل رسميا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 فبراير 2020, 04:31 مساء
نجمة التنس الروسية ماريا شارابوفا (أرشيفية : الإنترنت)

كتبت نجمة التنس الروسية ماريا شارابوفا، في مجلة فانيتي فير، اليوم الأربعاء، أنها «اعتزلت اللعبة على المستوى الاحترافي عن 32 عامًا»، كما كتبت شارابوفا: «منحت حياتي للتنس، والتنس منحني حياة، سأفتقده كل يوم»، ولم يتسنَ الحصول على تعليق فوري من الاتحاد الروسي للعبة حول النبأ من جانب «رويترز».

وحققت شارابوفا خلال مسيرتها الاحترافية 36 لقبًا منها خمسة في الـ«غراند سلام»، حيث توجِّت بأول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى العام 2004 في بطولة «ويمبلدون» البريطانية عندما كان عمرها 17 عامًا.

وبعدها بعامين حققت لقب بطولة أميركا المفتوحة، وبعدها بعامين أيضًا حققت بطولة أستراليا المفتوحة، كما توِّجت ببطولة «رولان غاروس» الفرنسية في مناسبتين العامين 2012 و2014.

وتربعت على عرش تصنيف محترفات كرة المضرب لـ21 أسبوعًا، وكانت شارابوفا أكدت في ديسمبر الماضي أنها لا تزال تملك الدافع والشغف للمنافسة على مستوى محترف، رغم معاناتها من إصابة متكررة في الكتف أبعدتها عن الملاعب لفترات طويلة خلال العام 2019.

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