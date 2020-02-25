اليابان تؤجل مباريات كرة القدم بسبب فيروس كورونا

أعلنت رابطة الدوري الياباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء تأجيل كل المباريات بما فيها مسابقة الكأس، حتى 15 مارس المقبل، على خلفية المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، والتي تؤثر على سلسلة أحداث رياضية عالمية.

وجاء هذا الاعلان بعد ساعات من إرجاء سبع مباريات في مسابقة كأس اليابان لكرة القدم كانت مقررة غد الأربعاء، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وسبق للدولة الآسيوية التي تستعد عاصمتها طوكيو لاستضافة الأولمبياد الصيفي أواخر يوليو المقبل، الإعلان عن سلسلة إجراءات بشأن أحداث رياضية تقيمها بسبب المخاوف من الفيروس، أبرزها إلغاء مشاركة نحو 38 ألف هاوٍ في ماراثون طوكيو المقرر في الأول من مارس.