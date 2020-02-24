الزمالك يغادر فندق الإقامة قبل ساعات من مواجهة الأهلي في الدوري المصري

قطبا كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك في السوبر المحلي (إنترنت)

يدخل قطبا كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك، اليوم الإثنين، مواجهة جديدة على استاد القاهرة الدولي، والمؤجلة من الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري العام الممتاز، بعد أربعة أيام من قمة أخرى أقيمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، على السوبر المحلي، انتهت بفوز الزمالك (4/3) عن طريق ضربات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، لكن اللقاء شهد أحداثا مثيرة ومؤسفة، حيث اعتدى لاعبو الفريقين على بعضهما البعض الأمر الذي ترتب عليه حزمة عقوبات.

العقوبات أغضبت إدارة الناديين، ليخرج الأهلي بعد اجتماعه أمس الأحد ملوحا بالتوجه بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ضد اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري لمدة عاما بقيادة عمرو الجنايني، لعدم الحيادية في القرارات، دون أن يعلن انسحابه من أي مباراة، بينما أعلن رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور في وسائل الإعلام المختلفة أنه قرر الانسحاب من المسابقة نهائيا في وجود الجنايني ورفاقه.

وعلمت «بوابة الوسط» أن فريق الزمالك غادر في تمام الساعة الواحدة صباح اليوم مقر إقامته في الفندق المخصص لعمل معسكر القمة، ليتأكد غيابه عن كلاسيكو الدوري اليوم، على أن يتم التجمع في مقر النادي صباح الإثنين لخوض تدريبهم استعدادا لمواجهة الترجي التونسي بدوري الأبطال الأفريقي، بينما أعلن الأهلي بشكل رسمي عن طريق مديره التنفيذي محمد مرجان أنه سيتواجد في أرض ملعب استاد القاهرة، بالموعد المحدد لانطلاق المواجهة.

من جانبه، أعلن عمرو الجنايني أن المواجهة ستقام في موعدها باستاد القاهرة، ومن سيتخلف سيعرّض نفسه لعقوبة خصم النقاط في المسابقة التي باتت على موعد جديد من التوتر في الأيام المقبلة، خصوصا أن اتحاد الكرة اتخذ إجراءاته الإدارية اللازمة من التجهيز للقمة دون جمهور، بالإضافة إلى استدعاء طاقم حكام أجنبي بقيادة الليتواني جيديميناس ماجيكا.