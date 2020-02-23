وفاة السكرتير العام السابق لـ«الكاف»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 فبراير 2020, 04:27 مساء
عمرو مصطفى مراد فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية مصرية، عن وفاة عمرو مصطفى مراد فهمي، السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عن عمر يناهز 37 عامًا؛ وذلك بعد أزمة صحية بالغة تعرض لها خلال الساعات الماضية.

وكان عمرو مصطفى يعاني من أزمات صحية متتالية خلال الفترة الماضية، قبل أن تعلن أسرته وفاته اليوم، وفقًا لموقع «الشروق» المصري.

وتخرج عمرو مصطفى مراد فهمي، من قسم إدارة الأعمال في الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا عام 2004، وحصل على ماجستير الإدارة الرياضية من الاتحاد الدولي لكرة القدم، ونجح في اجتياز دبلومة «فيفا» في إدارة وتسويق كرة القدم عام 2006، والتحق بالعمل في الاتحاد الأفريقي (كاف) كمساعد مدير إدارة البطولات الدولية بين 2007 و2010 واستمر حتى 2015، وفقًا لموقع «الكابتن».

وشهدت بطولة كأس العالم للشباب في تركيا 2013، عمل فهمي كمساعد منسق، كما عين مديرًا عامًا لبطولة أمم إفريقيا للمحليين من 2011 إلى 2014، وجلس فهمي على كرسي مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية 2013-2015، وعمل مساعدًا منسقًا في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وفي نوفمبر من عام 2017، عُين عمرو فهمي، سكرتيرًا عامًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، خلفًا للمغربي هشام المغربي، الذي غادر منصبه، في أعقاب وصول أحمد أحمد، إلى رئاسة (كاف).

يذكر أن عمرو مصطفى فهمي، كان قد أعلن في وقت سابق ترشحه لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، في الانتخابات المقبلة، حسبما أفاد موقع «كورة».

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