ريال مدريد يخسر هازار قبل قمة السيتي وبرشلونة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 فبراير 2020, 03:20 مساء
ريال مدريد يخسر هازار للإصابة (إنترنت)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الأحد، أن نجمه البلجيكي إدين هازار يعاني كسرا في الكاحل الأيمن، من دون أن يحدد فترة غيابه في خضم مرحلة مفصلية للفريق على المستويين المحلي والقاري.

وأوضح في بيان «على إثر الفحوص التي أجريت اليوم على لاعبنا إدين هازار من قبل الفريق الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابته بكسر في إحدى عظام الكاحل الأيمن»، مشيرا إلى أنه «سيتواصل تقييم فترة تعافيه»، وفقا لما ذكرته فرانس بريس.

وأصيب هازار خلال المباراة ضد المضيف ليفانتي السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني، والتي خسرها ريال بهدف نظيف.
 
يأتي غيابه المتجدد قبل أيام من مواجهتين مرتقبتين ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، والكلاسيكو الإسباني ضد الغريم برشلونة في الدوري المحلي.

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