اتحاد الكرة المصري يعلن عقوبات أحداث مباراة السوبر المحلي

حارس الزمالك أبو جبل يحتفل مع جماهير فريقه بالفوز على الأهلى والتتويج بالسوبر المحلي. (الإنترنت)

أعلنت لجنة «الانضباط» بالاتحاد المصري لكرة القدم، السبت، العقوبات الخاصة بأحداث مباراة كأس السوبر المحلي الذي جمع الأهلي والزمالك في أبوظبي.

وشهدت المباراة التي انتهت بفوز الزمالك بركلات الترجيح، اشتباكات بين لاعبي الفريقين.

وقررت اللجنة في ضوء إطلاعها على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة، وشريط المباراة، وما تلاها من أحداث، منع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وتغريمه 200 ألف جنيه، وذلك حسب موقع «يلا كورة» المصري.

كما تقرر إيقاف لاعب الأهلي، محمود عبد المنعم «كهربا»، ولاعب الزمالك، إمام عاشور، وإداري الزمالك أحمد زاهر، حتى نهاية الموسم وتغريمهم 100 ألف جنيه لكل منهم.

وكذلك إيقاف لاعب الزمالك محمود عبد الرازق «شيكابالا»، 8 مباريات، وتغريمه 100 ألف جنيه، وإيقاف زميله في الفريق عبدالله جمعة 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه.

كما قررت اللجنة إيقاف لاعبي الأهلي ياسر إبراهيم، وجونيور أجايي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، إلى جانب تغريم كل من الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.