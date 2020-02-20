ميسي يشكك في قدرة فريقه بالتتويج بدوري الأبطال

ميسي خلال مواجهة سابقة لبرشلونة أمام ليفربول في دوري الأبطال (أرشيفية : الإنترنت)

تحدث نجم برشلونة الإسباني، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن أداء فريقه في بطولة دوري أبطال أوروبا، وعن المستوى الرياضي للبرازيلي نيمار.

وأوضح ميسي، في تصريحات إلى صحيفة «إل موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن الفوز بدوري أبطال أوروبا يحتاج إلى الاستمرار في التطور، وهذا يفتقده برشلونة حاليًا، وفقًا لوكالة «سبوتنيك».

وتابع ميسي: «إذا أردنا الحصول على دوري الأبطال فعلينا الاستمرار في التطور كثيرًا لأنه في الوقت الحالي بهذا المستوى لا نستطيع المنافسة على اللقب»، مشيراً إلى أن القتال لوحده لا يكفي للفوز بالبطولة.

وقال صاحب الست كرات ذهبية: «ما ينقص الفريق حاليًا الانتظام في اللعب فقط.، وأن يكون اللاعبون أكثر ثقة بأنفسهم، وعدم ارتكاب الأخطاء التي وقعنا بها خلال الموسم وتجنب تكرار ما حدث في روما وليفربول».

وعن زميله السابق في الفريق، البرازيلي نيمار، أشار ميسي: «قلتها مرات عدة، نيمار على المستوى الرياضي يعد واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم وأرغب في عودته، وكان شخصية مرحة ودائمًا سعيدا ويستمتع كثيرًا خارج وداخل الملعب».