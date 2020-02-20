بركلات الترجيح.. الزمالك يتوج بلقب السوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخه

الزمالك يتوج بكأس السوبر المصري. (إنترنت)

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب كأس السوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه (4 - 3) بركلات الترجيح على غريمه التقليدي الأهلي، في المباراة التي أُقيمت بينهما على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بعدما تبارى لاعبو الفريقين في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهما ليتم الاحتكام لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للفريق الأبيض.

بهذا الفوز، واصل الزمالك احتفالاته بعدما توج بلقبه الثاني في غضون سبعة أيام، عقب حصوله على بطولة كأس السوبر الأفريقي يوم الجمعة الماضي بفوزه (3 - 1) على نظيره الترجي التونسي في العاصمة القطرية الدوحة.

بهذه النتيجة استعاد الزمالك لقب المسابقة الغائب عنه منذ موسم 2016 - 2017، من خسارته (2 - 3) أمام الأهلي في النسخة الماضية للبطولة التي أقيمت في شهر سبتمبر الماضي بملعب برج العرب في الإسكندرية.