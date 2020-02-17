بـ4 شروط.. «كاف» يفتح باب الترشح أمام الدول لاستضافة دوري الأبطال والكونفدرالية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 فبراير 2020, 06:44 مساء
كأس بطولة دوري أبطال أفريقيا. (أرشيفية : إنترنت)

فتح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الباب أمام الدول الراغبة في استضافة المباراة النهائية من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية خلال الموسم الحالي 2019-2020، التي ستقام من مباراة واحدة.

ونشرت تقارير صحفية صورة لخطاب مُرسل من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إلى جميع الدول الأعضاء بتاريخ 11 فبراير الجاري، يخطرها فيه بفتح باب الترشح لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، وفقًا لموقع «العين».

وطالب الاتحاد الأفريقي، الدول الراغبة في الاستضافة بتقديم الملف الخاص بها، على أن يشمل الملاعب وتسهيلات ظروف التدريبات وإقامة الفرق، بالإضافة إلى خطاب ضمان حكومي. كما حدد «كاف» يوم 20 فبراير موعدًا نهائيًّا لاستقبال الملفات الخاصة من الدول الراغبة في الاستضافة.

وتُقام مباراة نهائي الكونفدرالية الأفريقية يوم 24 مايو المقبل، قبل 5 أيام من مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 29 من الشهر نفسه.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن في وقت سابق، تغيير نظام نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية ليقاما من مباراة واحدة، بعد أن كان النظام قائمًا على إقامة مباراتين للذهاب والإياب على مدار السنوات الماضية.

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