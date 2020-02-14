الزمالك بطلا لكأس السوبر الأفريقي بعد فوزه على الترجي بثلاثية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 فبراير 2020, 08:11 مساء
أشرف بن شرقي (يمين) ويوسف أوباما يحتفلان بأهدافهما في مرمى الترجي، 14 فبراير 2020. (موقع يلا كورة)

قاد المغربي أشرف بنشرقي، فريقه الزمالك المصري بطل مسابقة كأس الاتحاد «الكونفدرالية»، للتتويج بكأس السوبر الأفريقي لكرة القدم، بعدما سجل هدفين في فوز فريقه بثلاثية مقابل هدف على الترجي التونسي، بطل دوري أبطال أفريقيا.

وسجل لاعب الزمالك يوسف إبراهيم «أوباما» هدف فريقه الأول في الدقيقة الثانية من عمر المباراة التي أقيمت على ستاد بن جاسم في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك قبل أن يعادل عبدالرؤوف بن غيث النتيجة لصالح الترجي في الدقيقة 47، من علامة ركلة الجزاء.

وسجل بنشرقي هدفين في الدقيقة 58 و92 ليضمن للزمالك كأسه الرابعة في المسابقة بعدما حققها في أعوام 1994 و1997 و2003، فيما حُرم الترجي من لقبٍ ثانٍ بعد تتويجه الوحيد في 1995.

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