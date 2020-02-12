زياش يشعل الصراع مبكرا بين تشيلسي وأرسنال وتوتنهام

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 فبراير 2020, 10:01 صباحا
الجناح المغربي حكيم زياش المحترف بأياكس الهولندي (أرشيفية : الإنترنت)

كشف نادي تشيلسي الإنجليزي اهتمامه بجناح المنتخب المغربي حكيم زياش المحترف بصفوف أياكس أمستردام الهولندي بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه اللاعب الدولي مع فريقه الموسم الماضي، ووصوله إلى المربع الذهبي في دوري أبطال أوروبا، حيث نجح زياش رفقة زملائه في إعادة أمجاد أياكس بعد سنوات من الغياب.

حاول تشيلسي ضم زياش في يناير الماضي خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكن النادي الهولندي لم يوافق على فكرة بيعه نظرا لأهميته داخل الفريق، حسب جريدة «دي تليغراف» الهولندية فإن زياش يريد الرحيل في الصيف المقبل، ويتوقع أياكس وجود اهتمام كبير بالنجم المغربي سواء من تشيلسي أو غيره من كبار أندية القارة العجوز.

تشيلسي يجهز عرضا لضم جناح أياكس مقابل 45 مليون جنيه إسترليني، ومن المتوقع أن يملك النادي اللندني نحو 150 مليون جنيه إسترليني في الصيف المقبل لإنفاقها على الصفقات، ويمكن أن ينجح في إغراء عدة لاعبين للانضمام إلى ستامفورد بريدج أملا في إعادة أمجاد «البلوز» وسط توقع بمنافسة شرسة لسابق رغبة أرسنال وتوتنهام في التعاقد مع زياش.

ويمتد عقد زياش مع أياكس حتى صيف العام 2022، وهو ما قد يجبر الأندية الراغبة في ضمه على تلبية جميع مطالب إدارة النادي الهولندي المادية من أجل الفوز بخدمات اللاعب المتألق.

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