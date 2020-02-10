إنتر يهدد عرش يوفنتوس بعد قمة ميلان المرعبة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 فبراير 2020, 01:21 مساء
جانب من قمة إنتر وميلان (إنترنت)

تصدر إنتر ميلان دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بعدما انتفض بشكل مذهل في الشوط الثاني، وحول تأخره بهدفين إلى فوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، على غريمه ميلان، في قمة الدوري الإيطالي «الكالتشيو»، أمس الأحد، حيث صنع زلاتان إبراهيموفيتش الهدف الأول لزميله أنتي ريبيتش، ثم هز الشباك بضربة رأس ليتقدم ميلان بهدفين، وكأن زلاتان حضر ليشعل المسابقة الكبرى.

وفي الشوط الثاني، أدرك إنتر التعادل في غضون دقيقتين مع بداية الشوط، عن طريق مارسيلو وماتياس فيسينو، قبل أن تمنح ضربة رأس من ستيفان دي فري التقدم لإنتر، وسدد إبراهيموفيتش في القائم في اللحظات الأخيرة مع بحث ميلان عن التعادل، لكن المدير الفني لإنتر أنطونيو كونتي احكم قبضته، وحسم الانتصار في الوقت المحتسب بدلا من الضائع عبر ضربة رأس من روميلو لوكاكو.

تقدم إنتر إلى الصدارة بفارق الأهداف، بعدما رفع رصيده إلى 54 نقطة من 23 مباراة متساويا مع يوفنتوس حامل اللقب الذي خسر بهدفين مقابل هدفا أمام إيلاس فيرونا، السبت الماضي، بينما بقي رصيد ميلان 32 نقطة في المركز العاشر، ويصبح يوفنتوس حامل اللقب محل شك في المنافسة هذا الموسم بعد أن تعثر كثيرا، رغم تحصنه هذا الموسم بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

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