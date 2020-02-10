البرازيل في أولمبياد طوكيو بثلاثية في الأرجنتين

البرازيل في أولمبياد طوكيو (إنترنت)

حجز منتخب البرازيل تحت 23 عاما ثاني وآخر البطاقات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 الصيف المقبل، إثر تغلبه اليوم الإثنين على غريمه التقليدي منتخب الأرجنتين، في آخر مواجهات تصفيات أمريكا الجنوبية للمنتخبات دون 23 عاما، على ملعب «ألفونسو بيريز» في كولومبيا، حيث أمطر البرازيليون نظراءهم بثلاثية نظيفة.

انتهى الشوط الأول بتقدم البرازيل بهدفين حملا توقيع باولينيو وماتيوس كونيا، وفي الشوط الثاني، واصل كونيا مسلسل التألق مضيفاً هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 55، وبانتصارها الأول في التصفيات، رفعت البرازيل رصيدها إلى 5 نقاط، لتحتل المركز الثاني خلف الأرجنتين التي تصدرت بست نقاط، ليضمن الثنائي التأهل لأولمبياد طوكيو بداية من 24 يوليو وحتى 9 أغسطس 2020.

البرازيل في أولمبياد طوكيو (إنترنت)