المغرب يصعق مصر بخماسية ويتوج ببطولة أفريقيا لكرة الصالات

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 08 فبراير 2020, 01:01 صباحا
منتخب المغرب لكرة الصالات. (أرشيفية: الإنترنت).

توج المنتخب المغربي لكرة القدم داخل الصالات، بكأس بطولة أفريقيا، بعد فوزه الكبير على نظيره المصري بخماسية نظيفة، في المباراة الختامية التي اُقيمت مساء الجمعة، بقاعة الحزام بمدينة العيون المغربية.

وحضر المباراة رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد أحمد،الذي كرم المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى بالبطولة، مع عدد من أعضاء المكتب التنفيذي ورئيس الجامعة المغربية.

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ونال الحارس المغربي رضا الخياري لقب أفضل حارس في البطولة، فيما فازت أنغولا بجائزة اللعب النظيف، كما كُرم حكام المباراة النهائية وبينهم الحكم الليبي أشرف الفزاني.

وبذلك، تسدل الستار عن بطولة أفريقيا لكرة الصالات بحصول المنتخب المغربي على الميدالية الذهبية، ونظيره المصري على الفضية، فيما حصدت أنغولا برونزية البطولة بعدما فازت على ليبيا بهدفين دون رد في وقت سابق اليوم، لتتأهل المنتخبات الثلاثة إلى مونديال ليتوانيا 2020.

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