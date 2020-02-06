شكوك حول مشاركة إبراهيموفيتش في ديربي ميلانو

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 فبراير 2020, 09:09 مساء
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم هجوم أي سي ميلان. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم هجوم فريق أي سي ميلان، قد لا يلحق بمواجهة الإنتر، في ديربي ميلانو، المقرر لها الأحد المقبل، ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي.

وذكر موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي أن اللاعب المخضرم لم يشارك في التدريبات الجماعية، لليوم الثالث على التوالي، مشيرًا إلى أن «إبرا» خاض مرانًا منفردًا، صباح اليوم، على أرض الملعب، مثلما فعل بالأمس أيضًا، وفقًا لـ«كورة».

كما أكدت شبكة «سكاي سبورت» الإيطالية أن ستيفانو بيولي مدرب الميلان لم يتخذ القرار النهائي بعد بخصوص مشاركة النجم السويدي في ديربي الغضب، وأوضحت الشبكة أن اللاعب سيجري اختبارًا طبيًا غدًا لمعرفة إمكانية لحاقه بالديربي من عدمه وموقفه من التدريبات الجماعية، حسبما أفاد موقع «بطولات».

وغاب إبراهيموفيتش عن مباراة ​فريقه​ السابقة أمام فيرونا، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق بسبب ارتفاع في درجة الحرارة، ولم يتدرب لثلاثة أيام في الأسبوع الماضي ثم عانى من إجهاد في العضلات وهذا ما دفعه إلى الغياب عن العديد من أيام التدريبات.

إنتر يحتل المركز الثاني في الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة بفارق 3 نقاط عن يوفنتوس المتصدر، بينما ميلان يحل ثامنًا برصيد 30 نقطة.

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