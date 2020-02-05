بسبب المنشطات.. أزمة جديدة تضرب المنتخب الروسي في كأس العالم 2022

المنتخب الروسي لكرة القدم. (إنترنت)

كشف الاتحاد الروسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أنه لم يتلقَ أي إخطارا من اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) حول المشارَكة في كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

وقال إيغور ليبيديف، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الروسي لكرة القدم، في تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الروسية، إنه من السابق لأوانه الحديث عن الحظر على مشاركة المنتخب الروسي في كأس العالم 2022.

وكانت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات أعلنت، الثلاثاء، الموافق الرابع من فبراير 2020، أنها أبلغت روسيا بحرمانها من المشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة، وبالتالي سيقوم الاتحاد الدولي (فيفا) بإقصاء المنتخب الروسي من خوض التصفيات المؤهلة للمونديال بسبب ثبوت تعاطي المنشطات. ويشمل القرار كذلك حرمان روسيا من تنظيم أي حدث رياضي خلال الأربع سنوات المقبلة، وفقًا لـ«آس».

وأوضح ليبيديف: «اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركة روسيا في كأس العالم 2022 يتم من قبل (فيفا) وليس من قبل اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)».

وحسبما ذكرت وكالة «سبوتنيك» فإن الخدمة الصحفية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أفادت اليوم الأربعاء، بأن «فيفا» على اتصال دائم باللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ولم تتلقَ معلومات جديدة حول مشاركة المنتخب الروسي في كأس العالم 2022 في قطر.

كما نفى «فيفا» اتخاذ قرار نهائي بشأن استبعاد روسيا من كأس العالم 2022، وحرمانها من التمثيل الدولي لمدة 4 سنوات، الذي أمرت به المنظمة العالمية لمكافحة المنشطات ضد روسيا بسبب تعاطي لاعبيها للمنشطات. وصرح الناطق الرسمي باسم «فيفا» لوسائل الإعلام قائلاً: «ليست لدينا معلومات جديدة بعد البيان الذي أُدلى به في ديسمبر الماضي»، نقلًا عن «آس».

من ناحية أخرى أشار نائب رئيس مجلس النواب الروسي، إيجور لبيديف، إلى أنه من الناحية القانونية، الـ«فيفا» هو المنوط باتخاذ قرار بشأن وجود بلد ما في كأس العالم، وليس عن طريق منظمة مكافحة المنشطات.

وأكد في تصريحات صحفية: «لكل اتحاد الحق في تجاهل توصيات الـAMA، وأعتقد أن بيانها يؤكد مرة أخرى نية إثارة التوتر والفزع». كما أوضح أنه من السابق لأوانه الحديث عن استبعاد روسيا قبل عدم بدء مرحلة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم بقطر 2022.

يذكر أن منتخب روسيا الأول لكرة القدم تأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم الأخيرة، التي أُقيمت على أرضه بعد تغلبه على منتخب إسبانيا، قبل أن يسقط أمام كرواتيا بركلات الترجيح.