مواجهات نارية في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

كأس بطولة دوري أبطال أفريقيا. (أرشيفية : إنترنت)

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي أُقيمت مساء اليوم الأربعاء، بأحد الفنادق المصرية، عن مواجهات قوية في دور الثمانية.

وجاءت مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا كالآتي:

نتيجة القرعة:

الأهلي المصري × صن داونز الجنوب أفريقي.

الرجاء البيضاوي المغربي × مازيمبي الكونغولي.

الزمالك المصري × الترجي التونسي.

الوداد المغربي × النجم الساحلي التونسي.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب على ملاعب أندية التصنيف الثاني أحد يومى 28 أو 29 فبراير، والعودة على ملاعب أندية التصنيف الأول أحد يومي 6 أو 7 مارس.

وسيواجه الفائز من الرجاء ومازيمبي المنتصر من الزمالك والترجي، فيما سيقابل الفائز من الأهلي وصن داونز الفائز من مواجهة الوداد والنجم الساحلي.

ويحمل الأهلي المصري الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 8 ألقاب، فيما توِّج منافسه التقليدي الزمالك باللقب 5 مرات، متساويًا مع مازيمبي.

وحصل الترجي على اللقب 4 مرات، من بينها لقبي النسختين الماضيتين، في حين فاز الرجاء بالبطولة 3 مرات والوداد مرتين، وتوِّج النجم الساحلي وصن داونز باللقب مرة واحدة.

وكانت الأندية صاحبة المراكز الأولى في دور المجموعات بدوري الأبطال: «الترجي» التونسي و«مازيمبي» الكونغولي و«صن داونز« الجنوب أفريقي و«النجم الساحلي» التونسي.

الأندية صاحبة الوصافة في دور المجموعات بدوري الأبطال: «الرجاء البيضاوي» المغربي و«الزمالك» المصري و«الوداد البيضاوي» المغربي و«الأهلي» المصري.