أرقام قياسية جديدة لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 فبراير 2020, 10:27 مساء
نجم ليفربول الإنجليزي المصري محمد صلاح. (أرشيفية : إنترنت)

واصل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، تسجيل الأرقام القياسية، بعدما نجح في قيادة فريقه للفوز أمام ساوثهامبتون برباعية، دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء أمس السبت.

وسجل صلاح هدفين فى الدقيقة 72 و90 من عمر اللقاء، ليرفع رصيده التهديفي إلى 14 هدفًا في المركز الثالث بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي، متساويًا مع كل من الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، والإنجليزي ماركوس راشفورد، وكذلك داني إنجز، ولكل منهم 14 هدفًا، وبفارق 3 أهداف عن المتصدر جيمى فاردي مهاجم ليستر سيتي، وفقًا لموقع «كورة».

بهدفي صلاح في مباراة أمس ووصل عدد أهدافه إلى 70 هدفًا في 96 مباراة في «البريميرليج»، وتخطى نجم برشلونة الحالي والسابق للريدز لويس سواريز، الذي أحرز 69 هدفًا في الدوري الإنجليزي في 110 مباراة.

وأكدت شبكة «أوبتا» للإحصائيات، أن «الفرعون المصري» بات أفضل لاعب يسجل أهداف على ملعب فريقه هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفًا, كما أنّه بات ثالث أفضل لاعب في الدوريات الأوروبية الكبرى يسجل على ملعب فريقه منذ قدومه إلى ليفربول عام 2017 برصيد 43 هدفًا على ملعب الأنفيلد، ولا يتفوق عليه في هذا الإنجاز سوى كلاً من :ليفاندوفيسكي برصيد 44 هدفًا على ملعب اليانز أرينا، وليونيل ميسي برصيد 51 هدفًا على ملعب «كامب نو».

وأفادت شبكة «سكواكا» العالمية، المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، بأن محمد صلاح أصبح ثالث لاعب يسهم في 20 هدفًا أو أكثر في الموسم الجاري بالدوري الإنجليزي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

كيفين دي بروين، مانشستر سيتي، 23 مباراة، ساهم في 22 هدفًا (سجل 7 أهداف وصنع 15 هدفًا).

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 23 مباراة، ساهم في 21 هدفًا (سجل 17 هدفًا وصنع 4 أهداف).

محمد صلاح، ليفربول، 22 مباراة، ساهم في 20 هدفًا (سجل 14 هدفًا وصنع 6 أهداف).

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