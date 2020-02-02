بالفيديو: رونالدو يسجل رقمين قياسيين جديدين في الدوري الإيطالي

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. (تويتر)

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، تسجيل أرقامه القياسية، مع يوفنتوس، في الدوري الإيطالي، خلال الموسم الجاري، بعدما قاد فريقه للفوز بثلاثية نظيفة على فيورنتينا، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، بمنافسات الجولة الـ 22 من الدوري الإيطالي.

وافتتح رونالدو التسجيل لليوفي من ضربة جزاء في الدقيقة الـ40، قبل مضاعفة النتيجة بنفس الطريقة في الدقيقة الـ80، فيما أحرز دي ليخت الهدف الثالث للبيانكونيري في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة (90+1).

وأشار الحساب الرسمي لنادي يوفنتوس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أن «صاروخ ماديرا» بهدفيه في شباك فيورنتينا، وصل إلى الهدف رقم 50 له بقميص البيانكونيري بجميع المسابقات منذ انضمامه للسيدة العجوز، وفقًا لموقع «كورة».

ووصل الأسطورة إلى هدفه رقم 50 في 70 مباراة مع يوفنتوس في جميع المسابقات، بواقع 28 هدفًا طوال الموسم الماضي و22 هدفًا حتى الآن في الموسم الجاري، منذ انضمامه للسيدة العجوز قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

وقالت شبكة «سكواكا»، بعد المباراة، إن كريستيانو هو أكثر من سجل أهدافًا بالدوري الإيطالي (40 هدفًا) منذ انضمامه ليوفنتوس، أكثر من أي لاعب آخر بالمسابقة.

كما أصبح كريستيانو أول لاعب ينجح في التسجيل لصالح يوفنتوس في 9 مباريات متتالية في الدوري الإيطالي منذ 15 عامًا، والثاني بشكل عام بعد المهاجم الفرنسي دافيد تريزيجيه الذي صنع الإنجاز نفسه عام 2005، حسبما أفاد موقع «يلا كورة».

يُذكر أن «صاروخ ماديرا» صاحب الـ(34 عامًا) رفع رصيد أهدافه مع اليوفي في الكالشيو خلال الموسم الجاري (2019-20) إلى 19 هدفًا، ويفصله أربعة أهداف عن شيرو ايموبيلي مهاجم لاتسيو متصدر ترتيب الهدافين برصيد 23 هدفًا.