إنتاج النظارات.. شغف كريستيانو رونالدو الجديد بعيدًا عن كرة القدم

نجم فريق «يوفنتوس» الإيطالي البرتغالي كريستيانو رونالدو. (أرشيفية : إنترنت)

يعتزم نجم فريق «يوفنتوس» الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، إطلاق أول مجموعة نظارات خاصة به مع مجموعة «إيطاليا إنديبندنت» التي أسسها لابو إلكان أحد ورثة عائلة أنيييلي.

وقالت مجلة «فوربس» إن «صاروخ ماديرا» حقق العام الماضي إيرادات قدرها 109 ملايين دولار من بينها 44 مليونًا من خلال عقود رعاية، وهو مرتبط بعقد مع مجموعة «نايكي» الأميركية منذ العام 2004، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وذكر رونالدو في بيان صادر عن «إيطاليا إنديبندنت»: «لدي شغف كبير بالنظارات، ولطالما أردت أن تكون لي مجموعتي الخاصة.. وأنا متحمس جدًّا للتعاون مع إيطاليا إنديبندنت في هذا المشروع»، وتابع: «أنا مهتم كثيرًا بالتفاصيل، ولطالما عملت جاهدًا للوصول إلى الكمال في كل ما أقوم به».

وأوضحت الشركة في بيان أن كريستيانو وإلكان وقعا عقدًا عالميًّا حصريًّا لمدة خمس سنوات، وسيسمح بإطلاق مجموعة نظارات لعلامة «CR7» التي توزع حالياً في 79 دولة، حسبما أفاد موقع «24»

وتم تصميم المجموعة الأولى من قبل كريستيانو رونالدو، وستكون متاحة في السوق اعتبارًا من الصيف المقبل في متاجر فعلية ورقمية.

واحتفى إلكان بالاتفاق في بيان، وقال إنه يمثل «فرصة» استثنائية للعلامة، وأعرب عن ثقته في قدرة المجموعة على توقيع مشاريع مماثلة مع اللاعب في المستقبل.

وبلغت إيرادات «إيطاليا إنديبندنت» للملابس والأكسسوارات الفاخرة، 19.3 مليون يورو في 2018 بتراجع نسبته 12.2 %. كما يعد لابو إلكان (42 عامًا) حفيد جاني أنييلي وأحد ورثة هذه العائلة المؤسسة لمجموعة «فيات» للسيارات والمساهمة الكبرى في نادي «يوفنتوس» عبر الشركة القابضة «إكسور».

وانضم رونالدو الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات ولقب كأس أوروبا مع المنتخب البرتغالي العام 2016، إلى «يوفنتوس» العام 2018 بعدما لعب في صفوف مانشستر يونايتد وريال مدريد.