صلاح يضم «البنتلي» لأسطول سياراته الفارهة

النجم المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول مع سيارته (إنترنت)

كشف النجم المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي عن شرائه سيارة من نوع «بنتلي جي تي» الفخمة لتنضم بذلك إلى أسطول سياراته الفارهة حيث يمتلك مجموعة من أفخم السيارات لتشمل مؤخرا «بنلتي كونتينينتال جي تي» التي تبلغ قيمتها 210 آلاف دولار.

ويهوى صلاح كغيره من نجوم الدوري الإنجليزي شراء السيارات الفارهة، حيث تعد سيارة «بنتلي كونتينتال جي تي» السيارة الثانية من ناحية الشعبية بالنسبة للاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد سيارة «رينج روفر» ذات الدفع الرباعي، وفقا لما نقله موقع «سكاي نيوز عربية» عن جريدة «ذا صن» البريطانية.

بالإضافة لـ«لبنتلي» ذكرت الجريدة أن صلاح يمتلك سيارة «لامبورغيني أفينتادور» ذات الشعبية الكبيرة بين لاعبي الكرة كما نشرت الجريدة صورة لصلاح وهو يصل لمقر التدريب مع فريقه ليفربول بسيارة دفع رباعي من نوع «مرسيديس جي إل أي» بيضاء اللون.

لم ينزعج صلاح من سعر سيارة «مرسيديس إس إل إس» الرياضية المرتفع، والذي يصل لأكثر من 230 ألف دولار حيث يمتلك النجم المصري واحدة منها كون راتبه الشهري يبلغ 260 ألف دولار أسبوعيا مع فريقه ليفربول، كما اقتنى صلاح سيارة من نوع «أودي كيو 7» فور تعاقده مع ليفربول قادما من روما الإيطالي وهي سيارة دفع رباعي من شركة أودي الألمانية الشهيرة.