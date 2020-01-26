مصرع أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت في تحطم مروحية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يناير 2020, 10:11 مساء
أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت يستلم جائزة أفضل لاعب. (أرشيفية : إنترنت)

توفي اليوم الأحد، نجم كرة السلة السابق في لوس أنجلوس ليكرز، كوبي براينت، في حادث تحطم مروحية في ضاحية كالاباساس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال مصدر لوكالة «أسوشيتيد بريس»، أن براينت كان مسافرا مع أربعة أشخاص آخرين في مروحيته الخاصة عندما تحطمت، مما أسفر عن مقتل الجميع على متنها. 

ووفقا للتقارير تحولت الطائرة إلى كرة من النيران بعد اصطدامها بالأرض وقد نجت فانيسا زوجة براينت وبناتهم الثلاث الذين يُعتقد أنهم لم يكونوا على متن الطائرة.

لعب براينت (41 عامًا) طوال مسيرته مع ليكرز بدءا من عام 1996 الى حين اعتزاله عام 2016، وتوج معه بلقب الدوري في خمس مناسبات أعوام 2000، 2001، 2002، 2009 و2010 واختير في مناسبتين أفضل لاعب في النهائيات (2009 و2010).

كما شارك براينت في 18 مناسبة في مباراة كل النجوم «أول ستار» وتوج بأفضل لاعب في أربع مناسبات، وحقق الذهبية الأولمبية مع منتخب بلاده في أولمبيادي بكين 2008 ولندن 2012.

وتأتي الحادثة بعد ساعات فقط على تخطي ليبرون جيمس نجم لوس انجليس ليكرز الحالي رقم نجم الفريق السابق براينت (41 عاما) كثالث أفضل هداف في تاريخ دوري كرة السلة للمحترفين خلال المواجهة أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز السبت، حسبما أفاد موقع «يورسبورت».

كوبي رابيت وهو أكثر المسجلين تاريخيًا لفريق لوس أنجلوس ليكرز ورابع أفضل المسجلين في تاريخ السلة الأمريكية برصيد (33643) نقطة.

وبعد حصده الكثير من الجوائز الفردية والألقاب في دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين (NBA) حصل الأسطورة براينت على جائزة «أوسكار» عن فيلم اعتزاله القصير «عزيزتي كرة السلة»، والذي عُرض في يوم اعتزاله اللعب، وهو يسرد فيه رسالة خاصة عن مسيرته الرياضية كتبها في عام 2015، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

 

أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت. (ديلي ميل)
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مصرع أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت في تحطم مروحية
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