إنتر ميلان يسقط في كمين كالياري.. ويواصل نزيف النقاط في الدوري الإيطالي

جانب من مباراة إنتر ميلان وكالياري في الدوري الإيطالي. (تويتر)

سقط فريق إنتر ميلان في فخ التعادل الإيجابي، أمام مستضيفه فريق كالياري بهدف لمثله، في المباراة التي أُقيمت بينهما عصر اليوم الأحد، في الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي.

نجح إنتر ميلان في تسجيل الهدف الأول في المباراة من خلال مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 29، ولكن البلجيكي رادجا ناينجولان أدرك التعادل لكالياري في الدقيقة 78.

وأنهى إنتر ميلان المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد مارتينيز لحصوله على إنذارين متتاليين في الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع إنتر رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن المتصدر يوفنتوس، والذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع مضيفه نابولي.

ومنذ الفوز على نابولي في الجولة الـ18 بنتيجة (3-1) خارج أرضه، فشل إنتر ميلان في تحقيق أي فوز في الدوري الإيكالي، حيث تعادل مع أتلانتا وليتشي، قبل التعادل مع كالياري، اليوم، وفقًا لـ«جول».