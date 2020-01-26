التونسية أُنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

باتت التونسية أُنس جابر أول لاعبة عربية تبلغ ربع نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب ضمن الغراند سلام بفوزها على الصينية وانغ كيانغ 7-6 (7-4) و6-1 في بطولة أستراليا المفتوحة، اليوم الأحد، حسب وكالة «فرانس برس».

وتابعت جابر بالتالي عروضها القوية في هذه البطولة بعد أن تغلبت على الدنماركية كارولاين فوزنياكي المصنفة الأولى عالميا سابقا في آخر مباراة رسمية للأخيرة قبل اعتزالها في الدور السابق.

وتلتقي جابر في الدور التالي مع الأميركية صوفيا كينن الفائزة على مواطنتها كوكو غوف 6-7 (5-7) و6-3 و6-صفر.