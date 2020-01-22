رونالدو يسجل رقم مميز في فوز يوفينتوس على روما في كأس إيطاليا

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. (تويتر)

حقق فريق يوفينتوس، فوزًا كبيرًا أمام نظيره روما، في المباراة التي اُقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «أليانز ستاديوم»، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا.

افتتح أهداف «السيدة العجوز» النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الدقيقة 26، بعدما انطلق من بعد منتصف الملعب وتوغل داخل منطقة جزاء روما، وسدد كرة يسارية أرضية قوية على يسار الحارس باو لوبيز، وسجل رودريجو بنتانكور الهدف الثاني في الدقيقة 38، وعزز أهداف «البيانكونيري» ليوناردو بونوتشي في الدقيقة 47، فيما سجل بوفون هدفًا بالخطأ في مرماه لصالح روما بالدقيقة 50.

بهذا الفوز، تأهل يوفنتوس للدور نصف النهائي حيث سينتظر الفائز من مباراة تورينو وميلان.

ويعد هدف رونالدو هو الأول له في بطولة كأس إيطاليا، منذ انضمامه ليوفنتوس في صيف 2018 الماضي. وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن «صاروخ ماديرا» تمكن من التسجيل في 15 بطولة من أصل 17 شارك فيها مع مختلف الأندية إلا بطولتين فقط وهما الدرع الخيرية والدوري الأوروبي فقط.