الطريق لمونديال 2022.. تعرف على جميع المجموعات بتصفيات أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يناير 2020, 08:56 مساء
قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر. (تويتر)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الثلاثاء، قرعة الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، التي أُجريت في القاهرة مساء اليوم.

وأوقعت قرعة تصفيات أفريقيا، المؤهلة إلى كأس العالم 2022 (مرحلة المجموعات) المنتخب الليبي في المجموعة السادسة إلى جوار مصر وأنغولا والغابون.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: جيبوتي، النيجر، بوركينا فاسو، الجزائر.

المجموعة الثانية: غينيا الاستوائية، موريتانيا، زامبيا، تونس.

المجموعة الثالثة: ليبيريا، أفريقيا الوسطى، كاب دي فيردي، نيجيريا.

المجموعة الرابعة: مالاوي، موزمبيق، كوت ديفوار، الكاميرون.

المجموعة الخامسة: رواندا، كينيا، أوغندا، مالي.

المجموعة السادسة: أنغولا، ليبيا، الغابون، مصر.

المجموعة السابعة: إثيوبيا، زيمبابوي، جنوب أفريقيا، غانا.

المجموعة الثامنة: توغو، ناميبيا، الكونغو، السنغال.

المجموعة التاسعة: السودان، غينيا بيساو، غينيا، المغرب.

المجموعة العاشرة: تنزانيا، مدغشقر، بنين، الكونغو الديمقراطية.

القرعة تم خلالها تقسيم 40 منتخبًا إلى 10 مجموعات بواقع أربعة منتخبات لكل مجموعة، حيث سيتأهل المتصدر فقط إلى الدور الختامي من التصفيات.

وسيقام الدور الختامي بنظام مباراتي الذهاب والعودة بعد إجراء قرعة لتحديد أطراف المواجهات الخمس، التي سيتأهل المنتصرون منها إلى المونديال.

نتائج قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر. (تويتر)
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