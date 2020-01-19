وديع الجريء رئيسًا للجنة تنظيم كأس العرب لمنتخبات الأواسط

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 19 يناير 2020, 08:17 مساء
رئيس الاتحاد التونسي وديع الجريء. (أرشيفية : إنترنت)

عين الاتحاد العربي لكرة القدم، رئيس الاتحاد التونسي وديع الجريء، رئيسًا للجنة تنظيم كأس العرب لمنتخبات الأواسط،  التي ستقام في الفترة من 17 فبراير إلى 4 مارس 2020، بمدينتي الدمام والرياض بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تشهد البطولة 16 منتخبًا تم تقسيمها على 4 مجموعات، وستقام أدوار ربع ونصف النهائي والنهائي بمدينة الدمام.

يشار إلى أن الأسبوع الماضي تم تعيين وديع الجريء رئيسا للجنة الطبية بالاتحاد العربي لكرة القدم خلال اجتماع المكتب التنفيذي المنعقد بمدينة جدة السعودية، حسبما أفاد موقع «كورة».

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