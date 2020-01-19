ميلان ينجو من فخ أودينيزي بلدغة ريبيتش القاتلة في الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يناير 2020, 05:20 مساء
جانب من مباراة ميلان وأودينيزي في الدوري الإيطالي. (تويتر)

حقق فريق ميلان فوزًا صعبًا على ضيفه أودينيزي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أُقيمت بينهما عصر اليوم الأحد، على ملعب «سان سيرو»، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي.

تقدم أودينيزي بهدف عن طريق الدنماركي جينس ستريجير لارسين في الدقيقة السابعة، بعد خطأ فادح من دوناروما، ولكن ميلان رد بهدفين حملا توقيع الكرواتي أنتي ريبيتش والفرنسي ثيو هيرنانديز في الدقيقتين 48 و72، ثم سجل كيفين لاسانيا هدف التعادل لأودينيزي قبل خمس دقائق من النهاية.

وفي الوقت البدل الضائع وتحديدا عند الدقيقة الثالثة والتسعين، تقمص ريبيتش دور البطولة، وخطف هدف الفوز للروسونيري، لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بهذه النتيجة رفع ميلان رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد أودينيزي عند 24 نقطة في المركز الـ13.

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