كريستيانو يسيطر على الصين

البرتغالي كريستيانو رونالدو (تويتر)

كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي عبر تقريراً له عن مجموعة ميلمان المتخصصة في مجال البحوث في الشرق الأقصى ليؤكد فيه أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لا يزال أشهر لاعب كرة قدم في الصين للعام الثاني توالياً وأشار التقرير الى أن رونالدو تمكن من التفوق على كل من ميسي ونيمار في وسائل التواصل الاجتماعي الصينية المختلفة.

أما على مستوى الأندية فإن فريق برشلونة حصل على الأكثر شعبية على المواقع الإلكترونية ليس فقط المتابعين على المنصات المختلفة لوسائل التواصل الاجتماعي لكن أيضاً التفاعلات والإشارات وأكثر من ذلك بكثير وجاء ريال مدريد في المركز الثاني ثم تشيلسي ومانشستر سيتي وفي المركز الخامس جاء كل من مانشستر يونايتد ويوفنتوس الذي استغل بالتالي تأثير كريستيانو رونالدو كما لوحظ في الجولة الصيفية الأخيرة، وفقا لما نشره موقع «24» نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية، اليوم السبت.

ويهدف الأحصاء إلى تعزيز الوجود في المنطقة بعد افتتاح مكتب في هونغ كونغ كما تقدم أيضاً إنتر ميلان في الترتيب من المركز 13 إلى 11 وذلك بفضل الجسر الذي بناه سونينغ في حين خسر نادي ميلان المركز 15 أما على مستوى الدوري فلا يزال الدوري الأكثر شعبية في الصين هو الدوري الإنجليزي الممتاز، يليه الدوري الإسباني، ثم الألماني.