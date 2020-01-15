فيورنتينا بـ«10 لاعبين» يطيح أتالانتا من كأس إيطاليا

جانب من مباراة فيورنتينا وأتالانتا. (إنترنت)

فاز فريق فيورنتينا الإيطالي على نظيره أتالانتا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، في دور الـ 16 ببطولة كأس إيطاليا.

سجل فيورنتنيا هدفًا مبكرًا حمل توقيع باتريك كوتروني في الدقيقة 11، لكن جوسيب إيليشيتش أدرك التعادل لصالح أتالانتا في الدقيقة 67.

وازدادت مهمة فيورنتينا صعوبة في اللقاء، بعدما اضطر للعب بـ 10 لاعبين عقب طرد لاعبه جيرمان بيزيلا في الدقيقة 70 لحصوله على الإنذار الثاني، وفقًا لـ«كورة».

ورغم النقص العددي، أحرز بول لبرولا هدف الفوز الثمين لفيورنتينا في الدقيقة 84، ليقود الفريق البنفسجي لاقتناص بطاقة التأهل لدور الثمانية الذي يلاقي خلاله إنتر ميلان الذي صعد للدور ذاته بفوزه (4 -1) على كالياري أمس الثلاثاء.