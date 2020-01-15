برشلونة يتصدر قائمة أغنى أندية العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يناير 2020, 02:11 مساء
مباراة سابقة بين برشلونة وريال مدريد (أرشيفية : الإنترنت)

تصدر نادي برشلونة لأول مرة قائمة أغنى الأندية في العالم بفضل تحقيق إيرادات بقيمة 840.4 مليون يورو خلال موسم 2018-2019، بحسب قائمة شركة «ديلويت» الاستشارية، ومثلت إيرادات الفريق خلال الموسم الماضي زيادة بنسبة 22% على الموسم السابق حين حقق 690.4 مليون يورو بفضل تحسن إيراداته التجارية (383.5 مليون، بزيادة 19%) وإيرادات البث التلفزيوني (298.1 مليون، بزيادة 34%)، بحسب الدراسة.

وتجاوزت إيرادات برشلونة غريمه ريال مدريد الذي حقق 757.3 مليون يورو (بزيادة 1% في الموسم السابق حين بلغت 750.9 مليون)، وتكتمل المراكز العشرة الأولى في القائمة بخمسة فرق إنجليزية هي: مانشستر يونايتد الثالث ومانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام وتشيلسي، وبايرن ميونخ الألماني رابعاً، وباريس سان جيرمان خامساً، ويوفنتوس عاشراً.، وفقا لما نقله موقع «24» عن «إفي» اليوم الأربعاء.

من الأندية الإسبانية الأخرى في قائمة العشرين الأوائل، أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث عشر بإيرادات 367.6 مليون يورو، وحققت أغنى 10 أندية إيرادات بتسعة مليارات و300 مليون يورو موسم 2018-2019، بزيادة 11% على الموسم السابق.

وفي ما يأتي ترتيب العشرين الأوائل:
1- برشلونة 840.8 مليون يورو
2- ريال مدريد 757.3
3- مانشستر يونايتد 711.5
4- بايرن ميونيخ 660.1
5- باريس سان جرمان الفرنسي 635.9
6- مانشستر سيتي 610.6
7- ليفربول 604.7
8- توتنهام 521.1
9- تشلسي 513.1
10- يوفنتوس 459.7
11- أرسنال 445.6
12- بوروسيا دورتموند 377.1
13- أتلتيكو مدريد 367.6
14- إنتر 364.6
15- شالكه 324.8
16- روما 231.0
17- ليون 220.8
18- وست هام 216.4
19- إيفرتون 213
20- نابولي 207.4

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«نيويورك تايمز»: إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية بصاروخين
دولى
البعثة الأممية تدعو 40 شخصية للمشاركة في المسار السياسي للحوار الليبي
ليبيا
تقرير مناخ الاستثمار: ليبيا التاسعة عربيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
ليبيا
كونتي يحدد شرطين لمشاركة إيطاليا بمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
مدفوعات النقد الأجنبي: 7.6 مليار دولار لأرباب الأسر و 2.19 مليار حوالات دراسة ...
ليبيا
إنفاق 24.51 مليار دينار على المرتبات خلال 2019
ليبيا
الملكة إليزابيث تمنح الأمير هاري «مرحلة انتقالية»
منوعات
رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق: لا توجد دولة أوروبية لديها القوة للتدخل في ليبيا
ليبيا
العراق يخشى من الانهيار حال قرر ترامب تجميد 35 مليار دولار عائدات نفطية
عربى
ملك الأردن: آلاف المقاتلين الأجانب انتقلوا من إدلب السورية إلى ليبيا
ليبيا
الثني: 370 مليون دينار لتنفيذ الطريق بين اجدابيا والواحات
ليبيا
بالفيديو: تفاصيل وصية سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد
عربى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف تأثير الشاي على عمر الإنسان