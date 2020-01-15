مانشستر يونايتد يتراجع عن زيارة الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يناير 2020, 08:52 صباحا
فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي (أرشيفية : الإنترنت)

كشف مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشار عن أن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ألغى فكرة إقامة معسكر تدريبي شتوي في الشرق الأوسط بسبب مخاوف أمنية، حيث أبلغ سولشار وسائل إعلام بريطانية قائلا: «كنا نتطلع للذهاب إلى الشرق الأوسط لكن هذا لن يحدث بالتأكيد، سأمنح اللاعبين إجازة لعدة أيام، لا أدري أين سيقضون العطلة لكننا سنظل في أوروبا».

ولن يلعب يونايتد في الدوري بين مباراتيه ضد ولفرهامبتون واندرارز في أول فبراير وتشيلسي في 17 فبراير، وفقا لما نقله موقع «24» اليوم الأربعاء.

وسبق وألغى أيضا الاتحاد الأميركي لكرة القدم خططًا لإجراء معسكر شتوي في قطر، بسبب الاضطرابات في الشرق الأوسط، حيث ذكر الاتحاد الأمريكي في بيان قصير: «بسبب تطورات الموقف في المنطقة قرر الاتحاد الأميركي تأجيل السفر إلى قطر من أجل معسكر تدريبي في يناير».

وكان المنتخب الأميركي سيخوض مباريات ودية في أكاديمية أسباير، قبل العودة إلى الديار لمواجهة كوستاريكا في أول فبراير المقبل، كما أوضح الاتحاد الأميركي أن هذه المباراة ستقام في موعدها كما كان مخططًا، بينما سيبحث عن مكان بديل للاستعداد للمواجهة، كما يتم التنسيق مع الاتحاد القطري لإيجاد فرصة أخرى في المستقبل القريب لتجربة المنشآت والمرافق العالمية في قطر.

وأثارت الغارة الأميركية غير المسبوقة التي أدت إلى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، العديد من التكهنات حول تداعياتها، فوسط إعلان واشنطن نشر قوات إضافية في المنطقة ووعيد طهران بالانتقام، تتعدد السيناريوهات بين الفوضى والحرب والأعمال الانتقامية، كما تفتح الغارة الأميركية الباب على العديد من السيناريوهات في مواجهة التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران، لا سيما بعد أن لجأت الولايات المتحدة إلى أسلوب جديد غير مألوف باستهداف قائد عسكري أجنبي لبلد عدو لها.

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