نجم ليفربول يفوز بجائزة أفضل لاعب إنجليزي في 2019

نجم خط وسط فريق ليفربول جوردان هندرسون. (تويتر)

فاز نجم خط وسط فريق ليفربول، جوردان هندرسون، اليوم الثلاثاء، بجائزة أفضل لاعب إنجليزي على مدى العام الماضي 2019.

وأعلن الموقع الرسمي لليفربول أن هندرسون حصل على جائزة أفضل لاعب إنجليزي، متفوقًا على رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي، وهاري كين مهاجم توتنهام، وفقًا لـ«كورة».

وأشارت شبكة «BT سبورتس» الإنجليزية إلى أن هندرسون حصل على أعلى نسبة في التصويت الذي أتاحته للجماهير لاختيار أفضل لاعب إنجليزي في العام الماضي، حسبما أفاد موقع «مبتدا».

وذكر موقع ليفربول أن هندرسون في 2019 مثل منتخب إنجلترا في سبع مباريات، كما أنه وصل إلى 50 مباراة دولية خلال فوز الأسود الثلاثة على الجبل الأسود في شهر مارس الماضي.

وأوضح أن هندرسون ساعد إنجلترا على التأهل لكأس الأمم الأوروبية 2020، بالإضافة إلى الحصول على المركز الثالث في دوري الأمم، وعلى مستوى الأندية، رفع اللاعب ثلاثة ألقاب مع ليفربول خلال العام 2019 حيث توج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.