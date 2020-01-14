برشلونة يقيل مدربه فالفيردي ويعين سيتيين خلفا له

القاهرة - بوابة الوسط: كامل عبدالله | الثلاثاء 14 يناير 2020, 02:29 صباحا
المدرب إرنستو فالفيردي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن نادي برشلونة الإثنين عن إقالة مدربه إرنستو فالفيردي وتعيين مدرب ريال بيتيس السابق كيكي سيتيين للاشراف على الفريق خلفا له بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2022.

وقال برشلونة في بيان أنه جرى «التوصل الى اتفاق بين برشلونة وإرنستو فالفيردي بخصوص إنهاء العقد معه كمدرب للفريق الأول»، متوجها اليه بالقول «شكرا على كل شيء إرنستو. حظا سعيدا للمستقبل».

وأشار في الوقت ذاته الى «توصل نادي برشلونة وكيكي سيتيين لاتفاق للتعاقد معه كمدرب للفريق الأول لكرة القدم حتى 30 يونيو 2022»، على أن يعقد مؤتمرا صحافيا الثلاثاء للتوقيع على العقد في الساعة الواحدة والنصف بالتوقيت المحلي.

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