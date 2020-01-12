الريال يتوج بطلا للسوبر الإسباني على حساب أتلتيكو مدريد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 يناير 2020, 10:50 مساء
جانب من مباراة الريال وأتلتيكو في نهائي كأس السوبر الإسباني. (تويتر)

نجح ريال مدريد، في تحقيق الفوز على نظيره أتلتيكو مدريد، والتتويج بكأس السوبر الإسباني، في نسختها الجديدة، والتي أقيمت بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بعد مباراة مثيرة انتهت بركلات الترجيح (4-1).

وحسم التعادل السلبي أحداث الشوط الثاني من مباراة فريق ريال مدريد أمام نظيره أتلتيكو مدريد (0-0)، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الجوهرة، في نهائي كأس السوبر الإسباني، بعدما نجح الملكى في الإطاحة بفالنسيا من نصف النهائي بنتيجة (3-1)، وتخطى الأتلتى برشلونة بنتيجة (3-2) في مباراة مثيرة.

وبذلك لجأ الفريقين إلى وقت إضافي من شوطين، مدة كل شوط 15 دقيقة من أجل حسم المباراة، وخلال الشوطين الإضافيين لم يتم حسم المباراة لتتجه إلى ركلات الجزاء الترجيحية، والتي ابتسمت إلى ريال مدريد.

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