ليفربول يحطم رقمًا قياسيًا جديدًا في الدوري الإنجليزي

فريق ليفربول الإنجليزي. (أرشيفية : إنترنت)

واصل ليفربول انتصاراته المتتالية، بعدما نجح في إسقاط مُضيفه توتنهام بهدفٍ من دون رد على ملعب الأخير، في المواجهة القوية التي جمعت بينهما أمس السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأهدى النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، فريقه الإنجليزي الانتصار على منافسه توتنهام، بعد أن تمكن من تسجيل الهدف الوحيد في المواجهة في الدقيقة 37، ليواصل رفاق المصري محمد صلاح تربعهم على عرش الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 61 نقطة.

وكان هدف روبرتو فيرمينو، كافيًا ليحقق ليفربول فوزه الـ20 من أصل 21 مباراة خاضها بالدوري الممتاز، ويعزز مسيرته إلى 38 مباراة متتالية دون هزيمة في المسابقة وهو رقم قياسي للنادي.

وبحسب شبكة «أوبتا»، فإن نادي ليفربول حصل على 61 نقطة بالموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، بعد خوضه 21 مواجهة فقط، ما يجعله أكبر فريق على الإطلاق يصل إلى مثل هذا الأمر في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وفقًا لـ«كورة».

أما شبكة «سكواكا» للإحصائيات الرياضة، فاعتبرت أن نادي ليفربول استطاع تحقيق أفضل بداية على الإطلاق بتاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز، بعد أن خاض 21 مباراة، حصد من خلالها 61 نقطة، عقب فوزه في 20 لقاء، وتعادل وحيد، ولم يتلقَ أي هزيمة.