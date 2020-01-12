رسميًا.. موسم سواريز ينتهي مع برشلونة

الأوروجوياني لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأحد، بشكل رسمي، غياب مهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز، عن الملاعب لفترة تصل إلى 4 أشهر؛ وذلك بعد أن خضع إلى عملية جراحة في ركبته اليمنى، وهو ما يعني انتهاء موسمه تقريبا مع برشلونة.

وكان برشلونة قد أعلن أمس السبت، أن المهاجم الأوروجوياني سيخضع إلى عملية جراحية اليوم الأحد في الركبة دون تحديد مدة غيابه.

وكشف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أن سواريز خضع اليوم لعملية لمعالجة «إصابة في الغضروف الخارجي لركبته اليمنى»، متابعا أنه سيغيب لما يقارب الأربعة أشهر، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ويأتي غياب المهاجم الذي سجل 14 هدفا في 23 مباراة مع الفريق في مختلف المسابقات هذا الموسم، في فترة حرجة لبرشلونة، تشهد ضغوطا متزايدة على مدربه ارنستو فالفيردي، ومنافسة محمومة مع ريال مدريد في صدارة الليجا، والتحضير لخوض الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا ضد نابولي الإيطالي بدءا من فبراير المقبل.