رسميًا.. موسم سواريز ينتهي مع برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 يناير 2020, 06:14 مساء
الأوروجوياني لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأحد، بشكل رسمي، غياب مهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز، عن الملاعب لفترة تصل إلى 4 أشهر؛ وذلك بعد أن خضع إلى عملية جراحة في ركبته اليمنى، وهو ما يعني انتهاء موسمه تقريبا مع برشلونة.

وكان برشلونة قد أعلن أمس السبت، أن المهاجم الأوروجوياني سيخضع إلى عملية جراحية اليوم الأحد في الركبة دون تحديد مدة غيابه.

وكشف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أن سواريز خضع اليوم لعملية لمعالجة «إصابة في الغضروف الخارجي لركبته اليمنى»، متابعا أنه سيغيب لما يقارب الأربعة أشهر، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ويأتي غياب المهاجم الذي سجل 14 هدفا في 23 مباراة مع الفريق في مختلف المسابقات هذا الموسم، في فترة حرجة لبرشلونة، تشهد ضغوطا متزايدة على مدربه ارنستو فالفيردي، ومنافسة محمومة مع ريال مدريد في صدارة الليجا، والتحضير لخوض الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا ضد نابولي الإيطالي بدءا من فبراير المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الوسط» تنشر جزءا من نص اتفاق «المرحلة الأولى» التجاري بين الولايات المتحدة ...
اقتصاد
الولايات المتحدة: 11 قتيلاً على الأقل جراء عواصف في جنوب ولاية تكساس
دولى
ليبيا محور «ملاسنات» ترامب وبيلوسي حول اغتيال سليماني
ليبيا
بالفيديو: تفاصيل وصية سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد
عربى
شظايا «حرب العاصمة» تعطل المدارس والخدمات الصحية
ليبيا
وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد
عربى
«رويترز»: تركيا تستعد لتوقيع اتفاق مع ليبيا بشأن تعويضات تتعلق بعهد القذافي
ليبيا
«البنتاغون»: سفينة حربية روسية كادت تتسبب بتصادم في بحر العرب
دولى
سيناتور إيطالي يدعو إلى تشكيل «قوة لحفظ السلام في ليبيا» بقيادة بلاده
ليبيا
جازية شعيتير: نحتاج إلى دعم من الدولة لتمكين المرأة الليبية.. ولا يجب حصر دورها ...
ليبيا
الدينار يستهل 2020 بمزيد من الخسائر في السوق الموازية
ليبيا
جريدة «الوسط»: «هدنة السبت» تعنون قمة بوتين وإردوغان
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تقنية جديدة تساعد في تحديد الخلايا السرطانية بدقة وسرعة