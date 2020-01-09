توتنهام يتلقى ضربة موجعة بعد غياب نجمه حتى أبريل المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 يناير 2020, 08:35 مساء
توتنهام يعلن غياب هاري كين حتى أبريل المقبل بسبب الإصابة. (تويتر)

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي غياب لاعبه هاري كين، حتى شهر أبريل المقبل؛ وذلك بسبب خضوعه إلى عملية جراحية في الركبة اليسرى.

وكان هاري كين أُصيب خلال مباراة السبيرز أمام ساوثامبتون، التي أُقيمت الأسبوع الماضي في الدوري الإنجليزي، وقد أُعلن عن إصابته دون تحديد الإطار الزمني لعودته.

وذكر الموقع الرسمي لتوتنهام، اليوم الخميس، أن كين خضع لفحوصات طبية أثبتت حاجته لإجراء عملية جراحية في العضلة الخلفية للفخذ في القدم اليسرى، وفقًا لموقع «في الجول».

وأشار التقرير إلى أنه بناء على نتائج الفحوصات، فإن المهاجم الإنجليزي من المتوقع أن يغيب حتى شهر أبريل المقبل، في صدمة كبيرة لكتيبة جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق.

الغياب الطويل لكين من شأنه أن يتسبب في دخول «السبيرز» بقوة خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالي والتحصل على أحد المهاجمين، ولو على سبيل الإعارة على الأقل بعد إعلان مورينيو أن فريقه ليس لديه البديل لكين، وأن سون ومورا حلول موقتة، وفقًا لـ«جول».

يشار إلى أن هاري كين شارك خلال الموسم الجاري في 25 مباراة مع توتنهام في كل البطولات سجل خلالها 17 هدفا وصنع هدفين.

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