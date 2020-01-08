ريال مدريد يضرب «خفافيش» فالنسيا بثلاثية ويتأهل لنهائي السوبر الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يناير 2020, 11:19 مساء
فريق ريال مدريد الإسباني. (تويتر)

فاز فريق ريال مدريد، على نظيره فالنسيا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في نسخته التاريخية المقامة حاليًا بمدينة جدة السعودية.

سجل أهداف ريال مدريد، توني كروس في الدقيقة 15، قبل أن يحرز إيسكو الهدف الثاني في الدقيقة 39، وعزز لوكا مودريتش أهداف النادي الملكي في الدقيقة 65، بينما سجل باريخو هدف فالنسيا الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة (90+2).

ويلتقي ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، المُقرر إقامته يوم 12 يناير الجاري في ملعب الجوهرة المشعة، مع الفائز من المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي، والتي تجمع غدًا الخميس، بين برشلونة وأتلتيكو مدريد.

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