محمد صلاح يستخدم ابنته للسخرية من اتحاد الكرة المصري

الدولي المصري محمد صلاح. (أرشيفية : الإنترنت)

سخر نجم المنتخب المصري ونادي «ليفربول» الإنجليزي، محمد صلاح، من تتويج الاتحاد المصري لكرة القدم بجائزة الأفضل داخل القارة السمراء، خلال حفل جوائز الأفضل للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في العام 2019.

ونشر محمد صلاح صورة عبر «الإستوري» الخاص بحسابه الشخصي على موقع الصور الشهير «إنستغرام» لابنته مكة وهي تضحك وتعلو ملامح وجهها الدهشة، وعلق عليها: «وجائزة أفضل اتحاد ذهبت إلى ...»، حسبما ذكر موقع «يورو سبورت».

وغاب نجم «ليفربول» الإنجليزي، عن حفل الجوائز الذي أُقيم في منتجع سهل حشيش بمدينة الغردقة المصرية، مساء أمس الثلاثاء، وشهد تتويج زميله في الفريق ساديو ماني، نجم منتخب السنغال بجائزة أفضل لاعب أفريقي لأول مرة في تاريخه.

ونال الاتحاد المصري لكرة القدم جائزة أفضل اتحاد في القارة؛ لدوره في تنظيم بطولتي كأس الأمم الأفريقية للكبار في الصيف الماضي، ثم بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

وتأتي سخرية صلاح من اتحاد الكرة، كحلقة جديدة لمسلسل الخلافات بين نجم «ليفربول» واتحاد الكرة المصري، خلال الفترة الماضية، ووصلت الأمور إلى تهديد صلاح بالاعتزال الدولي وحذف كونه لاعبًا في منتخب مصر من حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وفقًا لوكالة «سبوتنيك» الروسية.