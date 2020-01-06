الإيطالي دي روسي يعتزل كرة القدم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يناير 2020, 09:05 مساء
الإيطالي المخضرم دي روسي. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن لاعب فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني، الإيطالي المخضرم دي روسي، الرحيل بشكل مفاجيء، عن فريقه، وإنهاء مسيرته الكروية، رغم امتداد عقده مع النادي حتي يونيو 2020.

وكشفت قناة «سكاي إيطاليا»، أن اللاعب قرر بشكل مفاجيء إنهاء مسيرته الكروية حيث أبلغ اللاعب مسؤولي النادي الأرجنتيني، برحيله عن النادي، ومن المقرر أن يعلن النادي القرار بشكل رسمي، بعد ساعات قليلة، وفقًا لـ«في الجول».

وشارك روسي، مع "بوكا جونيورز"، في 274 دقيقة فقط، منذ انضمامه إليه في عام 2019، قادماً من صفوف روما، وشارك اللاعب مع روما في 616 مباراة بشكل كامل، نجح خلالهم في تسجيل 63 هدفاً وصنع 54 آخرين.

واستطاع اللاعب الإيطالي مع فريقه السابق روما، رفع كأس إيطاليا مرتين، وكأس السوبر الإيطالي مرة واحدة، بالإضافة إلى حصوله على جائزة لاعب عام 2008-2009 في الدوري الإيطالي.

وأشارت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، إلى إن دي روسي صاحب الـ«36 عاماً» أخبر إدارة بوكا جونيورز، أن ابنته تعاني من مرض وأنه مضطر للبقاء بجانبها، حسب «الوطن سبورت».

مسيرة دي روسي الدولية شهدت مشاركته في 117 مباراة، ونجح خلالها في تسجيل 21 هدفا وصناعة 5.

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