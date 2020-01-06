بالفيديو: رونالدو يتألق بـ«هاتريك» في فوز يوفنتوس على كالياري بالدوري الإيطالي

البرتغالي كريستيانو رونالدو. (تويتر)

حقق فريق يوفنتوس، فوزًا كبيرًا على ضيفه كالياري، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الإثنين، على ملعب «أليانز ستاديوم» ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

تقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالهدف الأول في الدقيقة 49 ثم عاد «صاروخ ماديرا» وسجل الهدف الثاني له ولفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 67، ووضع المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين بصمته بتسجيله ثالث أهداف يوفنتوس في الدقيقة 81، وبعد دقيقة واحدة نال رونالدو لقب «هاتريك»، بتسجيله الهدف الرابع والأخير.

بهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيده إلى 45 نقطة ليرتقي إلى صدارة جدول الترتيب مؤقتًا، بينما تجمد رصيد كالياري عند 29 نقطة في المركز السادس.