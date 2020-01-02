بعد توقيع العقود.. إبراهيموفيتش يختار رقمه الجديد في ميلان

إبراهيموفيتش يوقع على عقود انتقاله لميلان. (فيسبوك)

اجتاز السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الفحص الطبي في نادي ميلان الإيطالي، ووقع رسميًا على عقود انتقاله للروسونيري، ليكون أول صفقات الفريق في فترة الانتقالات الشتوية.

وكشف النادي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): «إبراهيموفيتش سيرتدي القميص رقم 21 مع الفريق».

ووقع صاحب الـ(38 عامًا) على عقد لمدة ستة أشهر، مع خيار التمديد لموسم آخر والذي يُمكن أنّ يُفعل تلقائيًا وفقًا لشروط معينة لم يتم الكشف عنها، وفقًا لموقع «جول».

وكان «السطان»، وصل اليوم الخميس، إلى مدينة ميلانو الإيطالية؛ وذلك تمهيدًا لإتمام انتقاله لصفوف فريق ميلان، الذي أعلن مؤخرًا تعاقده مع «إبرا» لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لعام إضافي بعد مفاوضات طويلة بين الطرفين.

واستقبل إبراهيموفيتش فور وصوله لميلانو في الثانية عشرة والنصف ظهرًا قادما من بلاده السويد عبر طائرته الخاصة، مسؤولو النادي الإيطالي، وعدد كبير من جماهير النادي، ووفقًا لوكالة «سبوتنيك» الروسية.

وخاض العملاق السويدي البالغ من العمر (38 عامًا)، موسمين مع ميلان بين عامي 2010 و2012، شارك في 85 مباراة، سجل 56 هدفا وصنع 24 أخرى، كما أسهم في تحقيق النادي آخر لقب له في الدوري المحلي في موسم (2010-2011)، حين كان معارًا من برشلونة الإسباني قبل أن ينتقل إليه رسميا في الموسم التالي.

إبراهيموفيتش لعب أيضًا في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وكانت آخر تجارب «السطان» مع لوس أنجلوس جالاكسي الأميركي، حيث خاض بين صفوفه 58 مباراة أحرز خلالها 52 هدفًا وصنع 15 تمريرة حاسمة، حسبما أفاد موقع «كورة».

إبراهيموفيتش يختار رقمه الجديد في ميلان الإيطالي