بالصور: فضيحة أخلاقية تلاحق حارس ريال مدريد

حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا. (إنترنت)

كشفت تقارير صحفية بريطانية تورط حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا، في فضيحة أخلاقية، بعدما رفض الاعتراف بطفل أنجبه من علاقة عاطفية عابرة، حينما كان يقيم في العاصمة البريطانية لندن أثناء لعبه لصالح تشيلسي.

وذكرت صحيفة «ذا صن» أن سيدة إنجليزية ادعت أنها أنجبت طفلا من الحارس البلجيكي، من علاقة سرية جمعتهما أثناء لعبه لصالح تشيلسي، قبل أن يرحل إلى إسبانيا وينضم لصفوف ريال مدريد في انتقالات (2018-2019)، وفقًا لموقع «سبورت 360».

وحسبما أفادت الصحيفة البريطانية، فإن إلزا إيزاك، التي كانت تعيش في شقة مجاورة داخل نفس المسكن الذي أقام فيه كورتوا بالعاصمة لندن، قالت: «كان عامل البريد دائما يسلم لي الطرود التي تأتي إلى تيبو أثناء فترة غيابه عن المنزل لظروف المباريات أو لتواجده في التدريب، ومع عودته كان يمر على شقتي أولاً لإلقاء التحية وتسلم المتعلقات الخاصة به، ومع الأيام تطورت العلاقة وصار هناك جانب عاطفي لكن في السر.

وأوضحت «إلزا»: «في البداية قاومت كل إلحاح كورتوا لأني كنت أعلم بأنه مرتبط بزوجته مارتا دومينجيز، التي كانت تنتظر إنجاب الطفل الثاني منه، لكن المقاومة لم تدم طويلاً ومرت الأيام وعلاقتنا مستمرة في هدوء حتى قرر الانتقال للإقامة في «فيلا خاصة» في حي ويمبلدون بالعاصمة لندن مع مارتا.

وتابعت إلزا أنها أخبرت كورتوا بشأن اكتشاف حملها منه بعدما اعتاد الثنائي على قضاء الليالي سويا في إحدى غرف فندق إقامة لاعبي تشيلسي، وهو طلب منها إجهاض الجنين في أسرع وقت، لكنها رفضت ذلك تمامًا لأن العملية خطر على حياتها.

وأنجبت إلزا الطفل «إينزو» في تاريخ سبتمبر 2017، وقبل ذلك كان كورتوا انفصل عن زوجته مارتا بسبب مشاكل تتعلق بعدم رغبتها في البقاء بإنجلترا، وأرادت العودة إلى مدريد خاصة بعد أن أنجبت الطفل الثاني «نيكولاس»، ورغم ذلك أصر على عدم الاعتراف بـ«إينزو» من علاقته السرية من إلزا.

وأشارت «ذا صن» إلى أن بعد انتقال كورتوا إلى الريال، سافرت إلزا إلى مدريد والتقت مع كورتوا لكي تلزمه بالاعتراف بالطفل وتولي مسؤولية رعايته والإنفاق عليه، لكنه رفض كل ذلك، لأنه لا يريد أي مشاكل تدمر علاقته مجدداً مع زوجته مارتا بعد أن عاد إليها.

ونشرت «إلزا» على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» العديد من الصور للطفل إينزو ودائمًا يظهر مرتديًا زي حارس مرمى ريال مدريد ورقم 13 «الذي يرتديه كورتوا» ومع لقب «بابا» مكان الاسم.