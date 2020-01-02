بالصور.. إبراهيموفيتش يصل إيطاليا للانضمام إلى ميلان

إبراهيموفيتش يصل إيطاليا. (فيسبوك)

وصل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، اليوم الخميس، إلى مدينة ميلانو الإيطالية؛ وذلك تمهيدًا لإتمام انتقاله لصفوف فريق ميلان، الذي أعلن مؤخرًا تعاقده مع «إبرا» لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لعام إضافي بعد مفاوضات طويلة بين الطرفين.

واستقبل إبراهيموفيتش فور وصوله لميلانو في الثانية عشرة والنصف ظهرًا قادما من بلاده السويد عبر طائرته الخاصة، مسؤولو النادي الإيطالي، وعدد كبير من جماهير النادي، ووفقًا لوكالة «سبوتنيك» الروسية.

وتشير التقارير إلى أن «السطان» سيتوجه مباشرة نحو مقر النادي للخضوع للفحص الطبي وتوقيع العقود الخاصة بانضمامه رسميا لصفوف الفريق. وسيتم تقديمه إلى وسائل الإعلام، في مؤتمر صحفي صباح الجمعة بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية وتوقيع العقود.

«إبرا» قال للصحفيين: «أنا سعيد جدًا، لدي الكثير من الذكريات هنا في نفس المكان.. الشيء المهم أنني في ميلان.. كنت أقول دائمًا إن هذا هو بيتي.. أخيرًا عدت إلى هنا، رغم أنني لعبت لفرق عديدة لكني عدت».

وخاض العملاق السويدي البالغ من العمر (38 عامًا)، موسمين مع ميلان بين عامي 2010 و2012، شارك في 85 مباراة، سجل 56 هدفا وصنع 24 آخرين، كما أسهم في تحقيق النادي آخر لقب له في الدوري المحلي في موسم (2010-2011)، حين كان معارًا من برشلونة الإسباني قبل أن ينتقل إليه رسميا في الموسم التالي.

إبراهيموفيتش لعب أيضًا في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وكانت آخر تجارب «السطان» مع لوس أنجلوس جالاكسي الأميركي، حيث خاض بين صفوفه 58 مباراة أحرز خلالها 52 هدفًا وصنع 15 تمريرة حاسمة، حسبما أفاد موقع «كورة».