الهوني يتألق ويسجل في فوز الترجي الكاسح على شبيبة القيروان بسباعية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 ديسمبر 2019, 06:50 مساء
المحترف الليبي حمدو الهوني، نجم الترجي التونسي. (إنترنت)

قاد الدولي الليبي حمدو الهوني، فريقه الترجي التونسي، لتحقيق فوز كاسح على ضيفه شبيبة القيروان، بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، على الملعب الأولمبي برادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري التونسي.

وأسهم الهوني، نجم اللقاء في أربعة أهداف، حيث سجل الهدف الخامس للترجي في الدقيقة الرابعة والأربعين، ليصبح هدفه الثالث في الدوري، كما صنع خلال المباراة ثلاثة أهداف، قبل أن يقوم المدرب معين الشعباني، باستبدال المهاجم التونسي هيثم الجويني بالنجم الليبي، في الدقيقة السابعة والستين.

وتقدم شبيبة القيروان بهدف سجله ياسين الصالحي في الدقيقة الرابعة، ليأتي الرد قاسيا من فريق «باب سويقة» بسبعة أهداف سجلها فادي بن شوق هدفين، وسجل محمد علي اليعقوبي وعبدالرؤوف بن غيث والهوني وهيثم الجويني وإيهاب المباركي هدفا لكل لاعب.

بهذه النتيجة رفع الترجي رصيده إلى 22 نقطة، وصعد إلى المركز الرابع، بينما ظل شبيبة القيروان في المركز العاشر بعد أن تجمد رصيده عند 12 نقطة.

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