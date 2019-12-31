أوباميانغ يسقط آرسنال من حساباته بسبب برشلونة

مهاجم آرسنال الإنجليزي، الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ (أرشيفية : الإنترنت)

يتطلع مهاجم «آرسنال» الإنجليزي، الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، للذهاب إلى «برشلونة» في الفترة المقبلة، بعد أن ذكرت جريدة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن أوباميانغ الذي سينتهي عقده مع «الغانرز» في العام 2021، لا يريد تجديد عقده في ملعب الإمارات، مع انتظار «برشلونة» للمراهنة عليه، حيث لا يفقد أوباميانغ الأمل نحو التعاقد مع «برشلونة» واللعب في «كامب نو»، بعد أن ارتبط اسمه كبديل للهداف الأوروغوياني لويس سواريز.

وأوضحت التقارير الأخيرة أن المهاجم الغابوني ليس سعيدًا في صفوف «آرسنال»، الذي لا يمر بأفضل لحظاته في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويمر بحالة تخبط شديدة في الآونة الأخيرة، مع إقالة المدرب أوناي إيمري والاستعانة بميكيل أرتيتا كمدرب جديد للفريق، ورغم تغيير المدرب وقدوم أرتيتا لـ«آرسنال»، تحسن شكل «آرسنال» بعض الشيء ولكن لا تزال النتائج سلبية للغاية، بعدما تعادل أمام بورنموث بهدف في مهمة أرتيتا الأولى، ومن ثم خسروا في ملعبهم بهدفين مقابل هدف ضد «تشيلسي» في ديربي لندن.

أوباميانغ أعلن وفقًا للجريدة أنه لا يرغب في التجديد مع «آرسنال»، المهدد بعدم اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذا استمرت النتائج السلبية في الفترة المقبلة، في الوقت نفسه يراقب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لـ«ريال مدريد» المهاجم الأفريقي، لكن يظل تفضيل أوباميانغ النادي الكتالوني عقبه في طريق النادي الملكي.