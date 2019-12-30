رونالدو يرتدي مجوهرات بـ630 ألف إسترليني في دبي

نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، يرتدي مجوهرات ثمينة (إنترنت)

ارتدى نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، المتوج بجائزة «غلوب سوكر» لأفضل لاعب في العالم 2019، مجوهرات بقيمة 630 ألف جنيه إسترليني، أثناء حضوره مؤتمر دبي الرياضي الدولي.

رونالدو ارتدى مجوهرات فاخرة بلغت قيمتها 630 ألف جنيه إسترليني في يده اليسرى، أثناء حضوره مؤتمر دبي، كما يعد رونالدو من أعلى الرياضيين أجراً في العالم، حيث ارتدى ساعة روليكس نادرة تبلغ قيمتها 380 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى خاتم من ألماس تقدر قيمته بـ50 ألف جنيه إسترليني، إلى جانب ارتدائه خاتم خطوبة نسائي يقدر قيمته بـ200 ألف جنيه إسترليني، في عرض مذهل لثروته المذهلة، وفقا لما كشفته جريدة «ميرور» البريطانية ونقله موقع «24» الإماراتي، اليوم الإثنين.

وتعد ساعة الرولكس التي يرتديها رونالدو من الساعات النادرة، وباهظة الثمن على الإطلاق، حيث تتميز بذهب أبيض عيار 18 قيراطاً كما أنها مرصعة بالماس، لكنها ليست أغلى ساعة في مجموعته، ويذكر أن رونالدو توج بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات في مسيرته المهنية طوال التاريخ، كثاني أكثر لاعب حصولاً على هذه الجائزة خلف قائد برشلونة ليونيل ميسي الذي حصل عليها 6 مرات.