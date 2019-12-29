رونالدو يتوج بجائزة «جلوب سوكر» لأفضل لاعب في العالم

كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم من حفل دبي «جلوب سوكر». (إنترنت)

فاز نجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجائزة أفضل لاعب في عام 2019، اليوم الأحد، من خلال النسخة الـ11 من حفل جوائز دبي «جلوب سوكر» العالمية، التي أقيمت في مدينة دبي الإماراتية.

ونجح كريستيانو رونالدو في كسر هيمنة ليونيل ميسي على الجوائز الفردية هذا العام، بعدما توج نجم برشلونة بجائزة أفضل لاعب في العالم «ذا بيست» من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، و«الكرة الذهبية» التي تمنح من جانب مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية.

وتفوق رونالدو على نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وزميله المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، ونجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، وفقًا لـ«كورة».

وعلى هامش الحفل، تم اختيار فريق ليفربول الإنجليزي كأفضل فريق في العالم 2019، بعدما توج بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.